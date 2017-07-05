Путин в среду встретится с постоянными членами СБ в преддверии саммита G20

Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото

Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может в среду провести оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ в преддверии саммита G20 в Гамбурге, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Возможно также сегодня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами совбеза накануне завтрашнего вечернего вылета в Гамбург для участия в саммите "двадцатки", — сказал Песков.

Саммит G20, на который съедутся главы государств и правительств крупнейших экономик мира, пройдет в Гамбурге 7-8 июля.