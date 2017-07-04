Лидеры России и Китая приняли совместное заявление о углублении партнерства

Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время церемонии подписания документов по итогам встречи. 4 июля 2017

Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время церемонии подписания документов по итогам встречи. 4 июля 2017

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лидеры России и Китая по итогам переговоров в Москве приняли совместные заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о текущей ситуации в мире.

В понедельник помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что по итогам визита китайского лидера стороны подпишут совместное заявление об углублении отношений, всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии, совместное заявление о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах, а также утвердят план действий по реализации договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы.

Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем от 16 июля 2001 года. Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.

По итогам переговоров в присутствии двух лидеров были также подписаны российско-китайский меморандум о намерениях по взаимодействию в области развития информационного пространства и двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны территории.