Лидеры России и Китая приняли совместное заявление о углублении партнерства

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лидеры России и Китая по итогам переговоров в Москве приняли совместные заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о текущей ситуации в мире.
29.6%Страны СНГ
44.9%Китай
3.3%США
3.5%Евросоюз
18.8%Другие варианты
В понедельник помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что по итогам визита китайского лидера стороны подпишут совместное заявление об углублении отношений, всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии, совместное заявление о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах, а также утвердят план действий по реализации договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы.
Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем от 16 июля 2001 года. Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.