МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Китай достигли важных договоренностей по наращиванию двусторонних связей в различных областях, сказал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом.

"Официальный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина — несомненно, центральное событие этого года между нашими государствами. Вчера мы с господином Си Цзиньпином общались в неформальной обстановке, откровенно обменялись мнениями по наиболее важным вопросам двустороннего сотрудничества, а сегодня провели насыщенные переговоры с участием правительства, руководителей крупнейших компаний. Пришли к единому мнению, что российско-китайское стратегическое партнерство приобрело впечатляющую динамику практически во всех сферах", — сказал Путин.

"В ходе состоявшихся бесед мы рассмотрели весь спектр вопросов российско-китайских отношений и достигли важных договоренностей по дальнейшему наращиванию двусторонних связей в самых разных областях. Углубленно обсудили тематику экономического взаимодействия, отметили, в частности, что товарооборот в этом году, как и в прошлом, продолжает расти", — добавил президент.