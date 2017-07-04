Путин объяснил, почему вручил Си Цзиньпину высшую государственную награду

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи. 4 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи. 4 июля 2017

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Награждение председателя КНР Си Цзиньпина Орденом святого апостола Андрея Первозванного стало признанием его личного вклада в развитие российско-китайских отношений, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам двусторонней встречи.

Ранее Путин в Кремле вручил Си Цзиньпину Орден святого апостола Андрея Первозванного. Лидер КНР находится с официальным визитом в РФ по приглашению Путина.

"Признанием его личного вклада в укрепление дружбы между народами России и Китая стало награждение Орденом святого апостола Андрея Первозванного. И я с удовольствием… сегодня вручил нашему другу в Кремле эту высшую государственную награду Российской Федерации", — сказал российский лидер.