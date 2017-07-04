Избирком Карачаево-Черкесии избрал нового председателя

ЧЕРКЕССК, 4 июл — РИА Новости. Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии в понедельник избрала нового председателя, им стала Лариса Абазалиева, говорится в сообщении республиканской Избирательной комиссии.

Срок полномочий избирательной комиссии КЧР истек 2 июля этого года. В соответствии с действующим законодательством, новый состав комиссии сформирован сроком на пять лет в составе 14 членов комиссии с правом решающего голоса.

"Новый председатель республиканского избиркома Лариса Абазалиева до нового назначения с 2011 года занимала должность уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесии", — сообщается в пресс-релизе.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, принявший участие в заседании нового состава избиркома, поблагодарил его прежний состав и бывшего председателя Мехти Байтокова за многолетнюю, достойную и качественную работу. Термезов выразил уверенность, что новому составу избиркома КЧР удастся сохранить позитивные наработки, конструктивный подход и продуктивность.

"Новый состав комиссии сформирован с учетом предложений ЦИК России, политических партий, представительных органов муниципальных образований и общественных организаций, что позволит упрочить доверие к избирательному законодательству и сделать выборы легитимными, максимально прозрачными и конкурентными", — считает глава республики.

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