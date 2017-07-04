России и Китаю необходимо укреплять сотрудничество, заявил Си Цзиньпин

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества на фоне новых мировых возможностей и вызовов.

"Мы имели возможность в узком составе поговорить по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Это касалось и политического взаимодействия, международных дел, экономики, военного, военно-технического и гуманитарного взаимодействия. В широком составе у нас есть возможность дать слово нашим коллегам, министрам, вице-премьерам и более детально поговорить о тех вопросах, которые для нас представляют наибольший интерес", — сказал Путин.

"Мы договорились по многим вопросам. Оглядываясь на прошедший путь, с начала года мы с Вами поддерживаем тесные контакты… Считаю, что наши интенсивные контакты послужат импульсом развития китайско-российского всеобъемлющего партнерства, взаимодействия на высоком уровне", — сказал лидер КНР.

Си Цзиньпин также заявил, что страны эффективно взаимодействуют по международным делам. "В настоящее время международная обстановка переживает сложные перемены, перед нами открываются и возможности, и вызовы. В этих новых условиях считаю, что нам бы следовало прилагать общие усилия для преодоления и укрепления отношений", — сказал он.