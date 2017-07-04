Замглавы МИД Рябков посетил Спасо-хаус по случаю Дня независимости США

4 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прибыл на прием по случаю Дня независимости США в резиденцию американского посла в Москве.

Рябков обменялся парой приветственных слов с послом Джоном Теффтом.

Замминистра иностранных дел сопровождал директор Департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко. На приеме от российской стороны также присутствует глава Второго Европейского департамента МИД РФ Игорь Неверов.

В последние годы представители МИД России, тем более высокопоставленные, редко посещали мероприятия в Спасо-Хаус.

При этом ранее на фоне очередного расширения антироссийских санкций США Москвой была отменена встреча Сергея Рябкова с первым замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.

Нынешний прием в Спасо-Хаус — прощальный для посла США в РФ Джона Теффта. Как ранее было заявлено, он может осенью покинуть Москву.

Как передает корреспондент РИА Новости, на приеме, посвященном музыкальному и культурному наследию Нового Орлеана, присутствуют представители почти всех дипмиссий, аккредитованных в Москве. Так в Спасо-Хаус были замечены представители военного атташата Белоруссии.

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