Замглавы МИД Рябков посетил Спасо-хаус по случаю Дня независимости США

4 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прибыл на прием по случаю Дня независимости США в резиденцию американского посла в Москве.
Рябков обменялся парой приветственных слов с послом Джоном Теффтом.
В последние годы представители МИД России, тем более высокопоставленные, редко посещали мероприятия в Спасо-Хаус.
При этом ранее на фоне очередного расширения антироссийских санкций США Москвой была отменена встреча Сергея Рябкова с первым замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.
Нынешний прием в Спасо-Хаус — прощальный для посла США в РФ Джона Теффта. Как ранее было заявлено, он может осенью покинуть Москву.
Как передает корреспондент РИА Новости, на приеме, посвященном музыкальному и культурному наследию Нового Орлеана, присутствуют представители почти всех дипмиссий, аккредитованных в Москве. Так в Спасо-Хаус были замечены представители военного атташата Белоруссии.