Москва настаивает на необходимости поиска выхода из кризиса вокруг ПАСЕ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Москва после приостановки взносов в Совет Европы настаивает на необходимости поиска путей выхода из кризиса вокруг ПАСЕ, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению МИД РФ, 3 июля в Страсбурге состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Алексея Мешкова и генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

"Алексей Мешков подробно разъяснил позицию Российской Федерации в связи с принятым решением о приостановке уплаты взноса России в бюджет СЕ за 2017 год. Была подчеркнута настоятельная необходимость поиска путей выхода из глубокого кризиса внутри и вокруг ПАСЕ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что между сторонами состоялся откровенный обмен мнениями по этому вопросу, встреча прошла в деловой и конструктивной атмосфере.

В конце минувшей недели глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил Ягланда о решении российской стороны приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.