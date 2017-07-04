Медведев подтвердил намерение посетить Китай в этом году

Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 4 июля 2017

Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. 4 июля 2017

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил намерение посетить Китай в этом году.

В конце мая МИД России сообщал, что во второй половине года планируется официальный визит Медведева в Китай, в рамках которого пройдет встреча глав правительств двух стран.

"Правительства продолжают работать, мы проводим наши регулярные встречи. В прошлом году такая встреча была в Петербурге, в этом году я рассчитываю посетить вашу прекрасную страну для того, чтобы провести контакты по линии правительства, для того, чтобы мы могли и дальше развивать наши экономические, инвестиционные и иные отношения", — сказал Медведев на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник.

Он назвал визит председателя КНР в Россию еще одной вехой "на пути укрепления стратегического партнерства и взаимодействия" двух стран.

"Уверен, что в результате этого визита наши отношения будут еще лучше, хотя в настоящий момент они и так вышли на совершенно беспрецедентный уровень", — отметил российский премьер.

Медведев также поздравил Си Цзиньпина с награждением его высшей российской наградой — Орденом Андрея Первозванного.

"Это на самом деле означает, что ваш вклад в развитие наших отношений является уникальным, и государство, президент нашей страны таким образом его оценивают", — отметил Медведев.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил благоприятное развитие российской экономики.

"Хотел бы поздравить вас с успехами в социально-экономическом развитии, искренне желаю России больших ярких достижений на пути развития и возрождения", — сказал Си Цзиньпин.

Он высказался за расширение сфер сотрудничества двух стран "в духе взаимной поддержки и открытости, чтобы создать совместные условия для совместного развития" стран.