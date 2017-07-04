Лавров провел встречу с главой МИД Венгрии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник провел встречу с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто, на которой стороны обсудили отношения двух стран, а также ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование ситуации на Украине, сообщило во вторник российское внешнеполитическое ведомство.

Согласно сообщению МИД РФ, был обсужден ряд практических вопросов российско-венгерских отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров резидента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 2 февраля 2017 года в Будапеште.

"Министры обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии. Затрагивалась тема урегулирования внутриукраинского конфликта. Сергей Лавров подробно изложил российские оценки хода реализации Минских договоренностей, подчеркнул отсутствие альтернативы их всеобъемлющему выполнению", — говорится в тексте сообщения.