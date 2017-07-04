Путин наградил Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Кремле. 3 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Кремле. 3 июля 2017

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил председателя КНР Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба президента РФ.

"За выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики Президент России В.В.Путин своим Указом наградил Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного", — говорится в сообщении.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Им награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане РФ за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России, а также главы и руководители правительств зарубежных государств за выдающиеся заслуги перед РФ.