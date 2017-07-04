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Политика

Толстой рассказал, какие резолюции представит Россия в ОБСЕ

08:0704.07.2017
(обновлено: 08:09 04.07.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПетр Толстой. Архивное фотоПетр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия предложит на рассмотрение летней сессии ПА ОБСЕ две резолюции, одна из них касается усиления роли организации в противодействии терроризму, во второй говорится о "недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий", сообщил глава российской делегации в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Летняя сессия ПА ОБСЕ пройдёт в Минске 5-9 июля. В ходе сессии запланированы заседания комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Пленарные заседания ПА ОБСЕ состоятся 8 и 9 июля.

Антитеррор

Как сообщает пресс-служба Толстого, в первой резолюции речь, в частности, идет о необходимости усиления уголовной ответственности, предусмотренной национальными законодательствами стран-участниц ОБСЕ, в отношении лиц, "принимающих участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов". Также в тексте резолюции отмечается важность предупреждения "трансграничного перемещения лиц, оружия и денежных средств, связанных с террористической деятельностью", говорится в пресс-релизе.

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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кроме того, российские парламентарии призывают европейских коллег "предпринять решительные действия по нейтрализации угрозы, которую представляют собой идеология терроризма, распространяемая, в том числе, в сети интернет и через социальные сети, и используемая, в частности, для публичного оправдания терроризма, подстрекательства и вербовки", отмечается в сообщении.

Вместе с тем, резолюция призывает СМИ добровольно отказаться от предоставления информационных площадок террористам и их спонсорам, а также от нагнетания напряжения в информационном пространстве, сообщает пресс-служба Толстого.

"Этот пункт резолюции мне кажется наиболее важным, так как сегодня основные события разворачиваются не на поле боя, а в студиях редакций СМИ и на просторах интернета. Мы всё чаще сталкиваемся с откровенной фальсификацией фактов, главной целью которой является демонизация той или иной стороны или политической силы для дальнейшего оправдания агрессии в отношении целых народов", — сказал Толстой, слова которого цитирует его пресс-служба.

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По словам депутата, это прекрасно видно на примере Сирии. "Западные СМИ приписывают преступления террористов правительственным войскам, тем самым оправдывая собственные далеко не всегда правомерные действия в отношении этого суверенного государства, а также "обеляя" репутацию организаций, признанных террористическими едва ли не во всем мире", — подчеркнул глава российской делегации.

Отдельным пунктом резолюции предлагается создать в рамках ПА ОБСЕ комитет по противодействию терроризму, который мог бы содействовать сближению подходов государств-участников в борьбе с террористической угрозой и координации их действий, говорится в сообщении.

Межрелигиозный диалог

"Во второй резолюции, предлагаемой российской делегацией, говорится о "недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий", — говорится в сообщение пресс-службы.

Отмечается, что авторы резолюции напоминают о праве каждого человека на свободу мысли, религии и убеждений. "Российские парламентарии призывают к межрелигиозному диалогу, а также подчеркивают, что "террористические акты совершаемые лицами или группами, ассоциирующими себя с определенной религией или убеждениями, не могут служить оправданием религиозной нетерпимости", — следует из пресс-релиза.

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