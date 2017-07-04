Константин Косачев рассказал о способе борьбы с мифом о "российской угрозе"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава международного комитета российского Совета Федерации Константин Косачев считает, что единственный способ бороться с мифом о "российской угрозе", культивируемым западными политиками и СМИ, — рассказывать о настоящей геополитической подоплеке действий самого Запада. Об этом он написал в статье в газете "Известия".

С точки зрения сенатора, главной составляющей информационной войны, которая сегодня ведется на Западе против РФ, является распространение искаженных сведений, в первую очередь, о ее намерениях. Так, по его мнению, создается миф, в котором Россия представляется агрессором. Этот миф, подчеркивает Косачев, помог в свое время странам Балтии существенно опередить многие балканские государства в присоединении к Евросоюзу и НАТО, а на Украине — стал государствообразующим. Политика санкций западных властей, заявления Белого дома о химоружии в Дамаске — все это, по мнению сенатора, создает "вывернутую наизнанку реальность", в которой Россия предстает угрозой — например, для демократии.

"Усилиями всех этих чисто оруэлловских по своему духу заявлений и документов мы живем сегодня в условиях какой-то вывернутой наизнанку реальности. Когда тотальную информационную травлю называют борьбой с пропагандой. Наращивание мощи и без того самого сильного военного альянса — ответом на агрессию. Санкции — реакцией", — пишет сенатор.

Таким образом, единственный способ бороться с этим, по мнению Косачева, — "в ответ на рассуждения о "намерениях России" разъяснять настоящие мотивы и цели внешней политики".

"Демагогии об "атаке на ценности и на свободу" противопоставлять правду о подлинной геополитической подоплеке действий самого Запада и т.п. Задача непростая, но выполнимая", — подчеркивает сенатор.