Горбачев призвал Россию и США искать пути преодоления кризиса в отношениях

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что Россия и США должны понять причины нынешнего кризиса в отношениях и искать пути его преодоления. В то же время он выразил уверенность, что страны способны снова выйти на путь сотрудничества, а в будущем — партнерства.

В понедельник в Москве состоится церемония открытия скульптурной композиции "Горбачев и Рейган", автором которой стал известный российский скульптор Александр Бурганов. Композиция появится в сквере, прилегающем к музею Бурганова, на улице Сивцев Вражек, где уже установлены несколько его скульптур на российско-американскую тематику: "Линкольн с Александром II" и "Встреча на Эльбе".

Горбачев в своем обращении к участникам церемонии открытия поблагодарил организаторов за приглашение участвовать в ней и выразил признательность инициаторам проекта и скульптору за его воплощение.

"Думаю, что этот проект обращен не только в прошлое, и поэтому хотел бы поделиться с вами моими мыслями о настоящем и будущем отношений между Россией и Америкой", – говорится в обращении, опубликованном на сайте "Горбачев-фонда".

Отношения двух стран, по словам бывшего советского лидера, "переживают сегодня непростой и более того – опасный период".

"Наша обязанность – понять причины нынешнего кризиса и искать пути его преодоления. Я убежден, что это возможно, что наши страны способны снова выйти на путь сотрудничества и в перспективе – партнерства", — заявил Горбачев.