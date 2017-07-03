Путин и президент Южной Кореи обсудят ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на полях саммита G20 обсудят ситуацию на Корейском полуострове, расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сообщил к журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Ожидается, что Путин и Мун Чжэ Ин обсудят перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях. Состоится также обмен мнениями по важнейшим международным проблемам, прежде всего, по ситуации на Корейском полуострове", — сказал Ушаков.

Саммит "двадцатки" пройдет 7-8 июля в Гамбурге.