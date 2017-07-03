Путин и Трамп на G20 могут обсудить контроль над вооружением, заявил Ушаков

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече, которая планируется "на полях" саммита G20 в Гамбурге, могут затронуть тему контроля над вооружениями и стратегической стабильностью, Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за такую стабильность, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"В беседе с Трампом может быть затронута тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильностью, за поддержание которой Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность", — сказал Ушаков журналистам.