В Кремле рассказали, какие темы могут обсудить Путин и Трамп

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита группы "двадцати" в немецком Гамбурге могут обсудить международный терроризм, ситуацию в Сирии и Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что есть и много других тем, которые Москва готова обсудить. Среди них региональная проблематика и разоруженческая сфера, которая требует первостепенного внимания обоих лидеров.
"Это конечно двусторонка. Что говорить. Отношения нужно выводить из того состояния, в котором они оказались. Я думаю, это одинаково важно и для нас, и для американцев", — добавил Ушаков.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп намерен обсудить с Путиным военную ситуацию в Сирии и российскую поддержку президенту Башару Асаду. Также американский президент планирует поднять вопрос "действий России на Украине".
Саммит "двадцатки" пройдет 7-8 июля в Гамбурге.