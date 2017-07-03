В Кремле рассказали, какие темы могут обсудить Путин и Трамп

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита группы "двадцати" в немецком Гамбурге могут обсудить международный терроризм, ситуацию в Сирии и Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять тему Сирии и Украины. Мне кажется вполне логичным эти две темы обсудить. Но мы считаем, что и вообще проблему международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав нужно обсуждать тоже в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь", — сказал Ушаков журналистам.

Он подчеркнул, что есть и много других тем, которые Москва готова обсудить. Среди них региональная проблематика и разоруженческая сфера, которая требует первостепенного внимания обоих лидеров.

"Это конечно двусторонка. Что говорить. Отношения нужно выводить из того состояния, в котором они оказались. Я думаю, это одинаково важно и для нас, и для американцев", — добавил Ушаков.

Он отметил, что на саммите G20 у российского лидера будет очень плотный график, однако Москва и Вашингтон совместно найдут возможность для встречи двух президентов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп намерен обсудить с Путиным военную ситуацию в Сирии и российскую поддержку президенту Башару Асаду. Также американский президент планирует поднять вопрос "действий России на Украине".

Саммит "двадцатки" пройдет 7-8 июля в Гамбурге.