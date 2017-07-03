Песков рассказал, какие темы обсуждал Путин на встрече с членами Совбеза

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсудив социально-экономическое развитие РФ и проблему Сирии в контексте подготовки к встрече в Астане, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, во встрече приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.

"В ходе совещания обсуждались текущие вопросы, связанные с социально-экономическим развитием страны. Также затрагивалась международная тематика, а в частности, сирийская проблема, в том числе в контексте подготовки к намеченной на начало июля в Астане очередной встрече по сирийскому урегулированию", — сказал Песков.

По его словам, Путин также проинформировал участников совещания о серии международных телефонных переговоров, которые он провел в минувшую пятницу и субботу.

Проведение переговоров по урегулированию сирийского кризиса "Астана-5" запланировано в столице Казахстана на 4-5 июля.