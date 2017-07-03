Матвиенко высоко оценила взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС

НОВОСИБИРСК, 3 июл — РИА Новости. Взаимодействие стран в рамках ШОС и БРИКС является образцом межгосударственных отношений в 21 веке, сказала председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на Первом международном Конгрессе женщин стран ШОС и стран БРИКС.

"Можно с полным основанием сказать, что взаимодействие стран в рамках ШОС и в рамках БРИКС является сегодня образцом межгосударственных отношений в 21 веке. Их отличает равноправие, взаимное уважение, подлинный дух партнёрства. Это подтверждает и недавно прошедший саммит Шанхайской организации сотрудничества, результатом которого стало принятие в организацию новых членов – Индии и Пакистана. Это следствие того, что эта организация является привлекательной международной площадкой", — сказала Матвиенко.

Она добавила, что одной из приоритетных задач для всего человечества остается обеспечение безопасности. "Безопасность следует рассматривать в самом широком смысле слова. Учитывать и такие её измерения, как информационное, экономическое, социальное и культурное. Мы должны способствовать донесению до широкого круга наших граждан реальной информации о событиях, происходящих в мире", — сказала председатель СФ.

Она подчеркнула необходимость предпринимать совместные действия для ликвидации бедности, сохранения культурной самобытности народов, создания справедливых и "свободных условий ведения экономического сотрудничества, без всякого санкционного давления или ограничений".