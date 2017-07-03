МИД намерен продолжать диалог с США по Украине

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. РФ намерена продолжать диалог с США по украинской проблематике, ожидает назначения представителя вместо Виктории Нуланд, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"США до сих пор не назначили высокопоставленного представителя, чтобы продолжить диалог, который в свое время вели помощник президента Владислав Сурков и замгоссекретаря Виктория Нуланд. Хотя нам давали понять, что назначение вот-вот произойдет. Как только представителя назначат, мы продолжим диалог", — заявил Рябков в интервью газете "Известия".

По его словам "либо США займутся делом и начнут реально работать с Киевом, а не потакать его реваншистским устремлениям, спекулируя на возможных поставках летального вооружения, либо все останется, как есть".

"Мы открыты к диалогу и готовы объяснять эту позицию и слушать противоположную", — заключил замминистра.