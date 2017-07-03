МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. РФ и США пока не добились позитивной динамики улучшения отношений, они "выправляются с огромным трудом", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я бы не сказал, что отношения оказались в еще большем кризисе, чем они были на момент ухода администрации Барака Обамы. Но действительно отношения выправляются с огромным трудом. По большому счету мы не добились нужной динамики улучшения", — сказал Рябков в интервью газете "Известия".

По словам высокопоставленного дипломата, такое положение дел является следствием совокупности факторов, главный из которых — "крайне жесткое противостояние различных политических течений в США".

"Есть очень серьезные и влиятельные круги, которые до сих пор не могут смириться с победой Дональда Трампа на выборах и используют вопрос об отношениях с Москвой для внутриполитической борьбы", — добавил Рябков.