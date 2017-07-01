Путин обсудил с эмиром Катара дипломатический кризис

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре договорились о контактах на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля в субботу.

"Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-катарского сотрудничества с акцентом на реализацию ряда перспективных проектов, в том числе в инвестиционной и энергетической сферах. Условлено о контактах на различных уровнях", — говорится в сообщении.

Также в разговоре с эмиром Катара российский лидер подчеркнул важность политико-дипломатических усилий для нормализации ситуации вокруг Дохи. "Обстоятельно обсужден кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации", — отмечает пресс-служба.

Телефонный разговор состоялся по инициативе катарской стороны.