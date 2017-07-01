Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с королем Бахрейна реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в сентябре прошлого года в Москве, сообщает пресс-служба президента РФ.

"Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-бахрейнских переговоров на высшем уровне в сентябре прошлого года в Москве. Констатирована наметившаяся в последнее время позитивная динамика развития торгово-экономических связей. Акцентирована важная роль недавно созданной двусторонней Межправительственной комиссии, которая провела в феврале с.г. первое заседание", — говорится в сообщении.