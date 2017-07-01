МИД подтвердил свою позицию по взносу в бюджет Совета Европы

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила в связи с участившимися комментариями, не соответствующими действительности, о позиции министерства по приостановке взноса России в бюджет Совета Европы.

Комментируя ситуацию, Захарова указала, что "за последние дни было много комментариев на эту тему, которые не соответствуют действительности".

"Просим исходить из официального заявления МИД на этот счёт", — добавила она.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о намерении Москвы приостановить выплату взноса за 2017 год до тех пор, пока не будут полностью восстановлены полномочия национальной делегации. При этом российская сторона заявила в этой связи, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциями Совета Европы.