Песков заявил, что Путин и Эрдоган могут встретиться на полях G20

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, возможно, встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В пятницу вечером у Путина состоялся телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили сирийскую проблематику и предстоящие контакты.

"Возможно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах Путина встреча с Эрдоганом на саммите в Гамбурге.