Лавров и Киссинджер обсудили перспективы российско-американских отношений

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с бывшим государственным секретарем США Генри Киссинджером перспективы российско-американских отношений, сообщается на сайте МИД РФ.

Встреча прошла в пятницу в Москве, куда Киссинджер прибыл для участия в ежегодном международном форуме "Примаковские чтения".

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-американских отношений, некоторых актуальных региональных проблемах и ключевых тенденциях мирового развития", — говорится в сообщении МИД РФ.

Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер — один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США.