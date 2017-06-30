Кудрин считает очень важным личный контакт Путина и Трампа на G20

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Экс-министр финансов, глава совета "Центра стратегических разработок" Алексей Кудрин заявил, что считает очень важным личный контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20, и ждет, что лидеры выскажут новые аргументы для нормализации отношений стран.

"Я считаю, что Россия — полноценный участник встреч "большой двадцатки"… Очень хорошо, что все лидеры сядут за один стол. Я считаю, что и личный контакт Трампа и Путина очень важен. Мы знаем, что после личного контакта Путина с Бушем значительная часть опасений, предубеждений была преодолена. Я жду, что сейчас они друг другу выскажут новые аргументы, которые поспособствуют урегулированию в будущем наших отношений", — сказал Кудрин журналистам.

"Как известно, и Трамп, и Путин хотели бы, чтобы мы урегулировали или стабилизировали наши отношения", — добавил он.