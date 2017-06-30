Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Архивное фото

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ключевые аспекты урегулирования кризиса в Сирии с учетом переговоров в Астане, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля пятой Международной встречи по Сирии в Астане", — говорится в сообщении.

Главы государств условились о дальнейших контактах в ближайшей перспективе.