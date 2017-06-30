Формат встречи Путина и Трампа еще будет обсуждаться, заявил Ушаков

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Формат встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще будет обсуждаться, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Формат будет еще обсуждаться", — сказал журналистам Ушаков, отвечая на вопрос, в каком формате будет организована предстоящая встреча Путина и Трампа в Гамбурге.

В четверг советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что в ходе саммита G20 в Гамбурге, который состоится 7-8 июля, Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подготовка встречи Путина и Трампа началась, по дипломатическим каналам согласуют ее формат и время.