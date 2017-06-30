США
30.0630 июня16:24МСК
USD59.39+0.30
EUR67.81+0.31
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

В ЦИК надеются, что не придется зеркально отвечать на недопуск наблюдателей

15:5630.06.2017
(обновлено: 16:03 30.06.2017)
01562
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЭлла Памфилова на заседании ЦИК РФ в Москве. Архивное фотоЭлла Памфилова на заседании ЦИК РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что по линии наблюдательных институтов Центризбирком не сталкивался с проблемой недопуска российских наблюдателей на выборы в другие страны; она выразила надежду, что и в будущем не возникнет таких ситуаций, и не будет необходимости отвечать на них зеркально, как это предложила делать спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Слушания на тему Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ в Совете Федерации в Москве. 7 июня 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Матвиенко предложила создать комиссию по защите от вмешательства в выборы

Матвиенко в начале июня предложила в преддверии выборов обсудить меры по предотвращению вмешательства в них извне. В частности, по словам спикера, необходимо отказываться от приглашения наблюдательных миссий государств, которые не допускают российских наблюдателей на свои избирательные участки.

"Валентина Ивановна имеет право на свою точку зрения. Я надеюсь, что у нас не будет поводов опускаться и уподобляться тем странам, которые по каким-то причинам решат нас не приглашать", — сказала Памфилова журналистам в ответ на вопрос, будет ли ЦИК руководствоваться предложенным Матвиенко принципом, приглашая наблюдателей на президентские выборы.

Глава ведомства пояснила, что пока ЦИК не сталкивался с такими случаями, когда кому-то из российских наблюдателей, желающих осуществлять наблюдение за выборами в других странах через официальные площадки ОБСЕ, Парламентской ассамблеи, отказывали бы в этом.

Глава ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава ЦИК рассказала о выдвижении кандидатов на губернаторские выборы

"У нас таких не было проблем, никто ко мне не обращался, кто хотел бы с нашей стороны выехать в какую-то страну наблюдать, а его по каким-то причинам не пустили. Я абсолютно не рассматриваю случай, который касается дипмиссий, что на американских выборах было. Это отношение в рамках дипломатических миссий, это немножко другая проблема. Что касается официальных линий по наблюдательским институтам, пока такого случая не было. Я надеюсь, что и не будет", — заявила она.

Памфилова напомнила, что на прошедших в сентябре 2016 года парламентских выборах в России присутствовали около 770 международных наблюдателей, например, самой многочисленной группой в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ стали представители США, на втором месте по количеству в делегации БДИПЧ оказались наблюдатели из Германии.

Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir
Путин рассказал Стоуну о вмешательстве США в президентские выборы в России

Она уверена, что важно всех приглашать наблюдать за выборами: "Не стоит давать повод злопыхателям, которые могли бы сказать, что мы что-то пытаемся скрыть, поэтому кого-то не пускаем".

Что же касается ситуаций, возникающих по линии дипломатических ведомств, это входит в компетенцию МИД России, отметила Памфилова.

"Если представителей наших посольств, консульств куда-то не пускают, у них всегда есть возможность дать по своей линии зеркальный ответ. По нашей линии пока такого не было, надеюсь, и не будет. Скрывать нечего, пусть приезжают", — подчеркнула она.

Комментировать
+
Политика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена