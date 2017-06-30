В ЦИК надеются, что не придется зеркально отвечать на недопуск наблюдателей

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что по линии наблюдательных институтов Центризбирком не сталкивался с проблемой недопуска российских наблюдателей на выборы в другие страны; она выразила надежду, что и в будущем не возникнет таких ситуаций, и не будет необходимости отвечать на них зеркально, как это предложила делать спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко в начале июня предложила в преддверии выборов обсудить меры по предотвращению вмешательства в них извне. В частности, по словам спикера, необходимо отказываться от приглашения наблюдательных миссий государств, которые не допускают российских наблюдателей на свои избирательные участки.

"Валентина Ивановна имеет право на свою точку зрения. Я надеюсь, что у нас не будет поводов опускаться и уподобляться тем странам, которые по каким-то причинам решат нас не приглашать", — сказала Памфилова журналистам в ответ на вопрос, будет ли ЦИК руководствоваться предложенным Матвиенко принципом, приглашая наблюдателей на президентские выборы.

Глава ведомства пояснила, что пока ЦИК не сталкивался с такими случаями, когда кому-то из российских наблюдателей, желающих осуществлять наблюдение за выборами в других странах через официальные площадки ОБСЕ, Парламентской ассамблеи, отказывали бы в этом.

"У нас таких не было проблем, никто ко мне не обращался, кто хотел бы с нашей стороны выехать в какую-то страну наблюдать, а его по каким-то причинам не пустили. Я абсолютно не рассматриваю случай, который касается дипмиссий, что на американских выборах было. Это отношение в рамках дипломатических миссий, это немножко другая проблема. Что касается официальных линий по наблюдательским институтам, пока такого случая не было. Я надеюсь, что и не будет", — заявила она.

Памфилова напомнила, что на прошедших в сентябре 2016 года парламентских выборах в России присутствовали около 770 международных наблюдателей, например, самой многочисленной группой в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ стали представители США, на втором месте по количеству в делегации БДИПЧ оказались наблюдатели из Германии.

Она уверена, что важно всех приглашать наблюдать за выборами: "Не стоит давать повод злопыхателям, которые могли бы сказать, что мы что-то пытаемся скрыть, поэтому кого-то не пускаем".

Что же касается ситуаций, возникающих по линии дипломатических ведомств, это входит в компетенцию МИД России, отметила Памфилова.

"Если представителей наших посольств, консульств куда-то не пускают, у них всегда есть возможность дать по своей линии зеркальный ответ. По нашей линии пока такого не было, надеюсь, и не будет. Скрывать нечего, пусть приезжают", — подчеркнула она.