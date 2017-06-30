"Прояснить будущее": Лавров рассказал, чего ждет от встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Москва рассчитывает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа внесет ясность в отношения между странами. По словам главы МИД Сергея Лаврова, от решения двусторонних проблем зависит решение множества международных проблем.
В четверг советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что лидеры двух стран проведут встречу на саммите G20. Позднее эту информацию подтвердили в Кремле.
Надежды Москвы
По словам Лаврова, предстоящая встреча двух лидеров очень важна для всего мира.
По его словам, Москва рассчитывает, что переговоры президентов внесут ясность в вопрос "о перспективах российско-американского взаимодействия".
"Я надеюсь, что возобладает на этой встрече прагматизм, реализм и осознание того, что каждая из наших стран свои национальные интересы более эффективно может обеспечивать в "концерте", как говорится, а не через сольные выступления", — добавил российский дипломат.
"Ненормальный этап"
"Главное, что будет преодолен ненормальный этап в наших отношениях, когда лидеры двух ведущих держав между собой общались только по телефону и ни разу не встречались лично. Да, у нас был Рекс Тиллерсон, меня принимал президент Трамп в Белом доме. Но все-таки личный контакт президентов в дополнение к их телефонным разговорам очень важен", — сказал министр.
"Тем более, судя по телефонным разговорам, у них есть желание у обоих преодолеть ненормальность, которая сегодня сложилась, и начать договариваться по конкретным вещам", — подчеркнул глава МИД.
Конец "охоты на ведьм"
"Там сейчас такая атмосфера, такая охота на ведьм идет… Запугали людей во многом. Но я думаю, что это пройдет. И эта абсолютная аномалия, которая сейчас происходит в политической жизни США, когда, не предъявляя ни одного доказанного факта, пытаются, по большому счету, переиграть итоги выборов, не может долго продолжаться. И все-таки американское общество имеет инстинкт самосохранения, как и американская политическая система. Я надеюсь, что это пройдет", — заявил Лавров.
В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичную проверку также ведет ФБР.
Кроме того, американские СМИ регулярно публикуют материалы о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. При этом журналисты, как правило, ссылаются на анонимные источники.
Российские власти неоднократно опровергают обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в США, называя подобные претензии голословными.
Подготовка началась
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что подготовка к встрече двух президентов на саммите "Большой двадцатки" уже началась.
"Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи", — заявил представитель Кремля.
"Я прошу вас не забывать, что мы с самого начала говорили, что президенты так или иначе встретятся в Гамбурге, но в каком формате, вот сейчас принято решение подумать о времени и конкретном формате", — добавил Песков.
По данным журналистов, американский лидер настаивает на соблюдении всех принятых дипломатических формальностей, а его советники считают, что президенты должно обойтись краткой встречей в кулуарах мероприятия.
Агентство отмечает, что некоторые советники рекомендовали Трампу организовать "переговоры по стратегической стабильности" представителей двух делегаций, которые обычно не подразумевают присутствие президентов.