Пять кандидатов будут бороться за пост губернатора Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 30 июн — РИА Новости. Пять кандидатов от пяти региональных отделений политических партий будут бороться за пост губернатора Калининградской области на предстоящих выборах 10 сентября, сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии в пятницу.

"Закончен этап выдвижения кандидатов. С 9 по 29 июня региональные отделения политических партий могли провести выдвижение кандидатов на съезде политической партии либо конференции. В Янтарном крае этим правом воспользовались пять избирательных объединений, в облизбирком поступили документы на выдвижение от пяти кандидатов", — говорится в сообщении.

Среди кандидатов – временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, которого выдвинуло региональное отделение партии "Единая Россия", при этом Алиханов не является членом партии. Кроме него на губернаторский пост будут претендовать представитель Российской экологической партии "Зеленые" Екатерина Тимофеева, Игорь Ревин от КПРФ, депутат калининградской областной думы, представитель ЛДПР Евгений Мишин и член Коммунистической партии социальной справедливости Владимир Султанов.

В избиркоме отметили, что каждый из кандидатов получил письменное подтверждение о приеме документов и разрешение на открытие специального избирательного счета кандидата для формирования избирательного фонда. С момента получения данных документов кандидаты могут начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения.

Представление в облизбирком документов для регистрации кандидата состоится с 11 по 21 июля. Решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации принимает облизбирком в течение 10 дней со дня приёма документов. Каждый кандидат на должность губернатора Калининградской области одновременно с документами, необходимыми для его регистрации в качестве кандидата, представляет в избирательную комиссию три кандидатуры, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации.