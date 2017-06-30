Песков рассказал, предлагал ли Киссинджер помощь на встрече Путина и Трампа

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, встречавшийся в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным, не предлагал выступить посредником на встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В четверг советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что в ходе саммита G20 в Гамбурге, который состоится 7-8 июля, Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным.

"Не пытался, этого не было", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не пытался ли Киссинджер предложить себя в качестве посредника для более обстоятельной встречи Путина с Трампом.

Песков отметил, что в продолжение давних многолетних контактов традиционно президент и экс-госсекретарь используют совпадение в графиках для проведения личных встреч.

Киссинджер занимал пост госсекретаря в 1970-е годы. Является одним из авторов политики разрядки в отношениях с СССР. На протяжении последних десятилетий Киссинджер — один из наиболее влиятельных экспертов в вопросах внешней политики США. На протяжении многих лет Путин и Киссинджер сохраняют теплые личные отношения, в случаях, когда предоставляется возможность, они проводят встречи, чтобы неформально обменяться мнениями о том, что происходит как между РФ и США, так и в мире. В этот раз экс-госсекретарь приехал в Москву для участия в конференции "Примаковские чтения".