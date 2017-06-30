ЦИК призвал "Яблоко" устранить недочеты, допущенные при выдвижении Ройзмана

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала "Яблоко" устранить недочеты, допущенные партией при выдвижении Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области.

В ходе заседания ЦИК в пятницу Памфилова подчеркнула, что выдвижение партиями кандидатов должно осуществляться строго в рамках закона, и напомнила, что несоблюдение этих требований к выдвижению является одним из оснований для отказа в регистрации.

"В первую очередь я сейчас обращаюсь к руководителям партии "Яблоко"… На примере Свердловской области… у нас есть целый ряд вопросов по характеру и порядку выдвижения кандидата. Сейчас еще не поздно исправить все. Я прошу представителей "Яблока": срочно обратитесь в ЦИК, для того чтобы мы сейчас детально проработали все нюансы регистрации, помогли, есть еще время до 21 июля все исправить", — заявила Памфилова.