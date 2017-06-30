ЦИК зарегистрировал двух новых депутатов Госдумы - Малова и Курбанова

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ЦИК России в пятницу зарегистрировал двоих новых депутатов Государственной думы — единоросса Николая Малова и коммуниста Ризвана Курбанова, получивших вакантные мандаты в связи с досрочным прекращением полномочий двоих парламентариев.

На прошлом заседании ЦИК принял постановление о передаче депутатского мандата Марата Сафина кандидату от "Единой России" Малову, в пятницу он был зарегистрирован депутатом.

На этом же заседании Центризбирком передал Курбанову мандат, ставший вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы от КПРФ Сергея Решульского. В этот же день Курбанов был зарегистрирован.

"Зарегистрировать депутата Государственной думы РФ седьмого созыва Курбанова Ризвана Данияловича", — говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании.