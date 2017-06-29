Путин: Отношения России и Германии развиваются, несмотря на сложности

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рад развитию отношений Москвы и Берлина, несмотря на сложности последнего времени, и рассчитывает на закрепление и развитие достигнутых результатов.

"На общегосударственном уровне у нас отношения развиваются, несмотря на известные сложности", — констатировал глава государства на встрече с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем в Кремле. Путин отметил, что "растет товарооборот, в этом году он впервые вырос на значительную величину". На взгляд президента РФ, "есть и другие положительные тенденции".

"Мы этому очень рады, надо это закреплять, надеюсь, что и ваш визит тоже будет этому способствовать", — обратился Путин к Габриэлю.

Российский лидер положительно оценил проходящую в Краснодаре Конференцию городов-партнеров двух стран, в которой принял участие германский министр. "Мы получили самые бурные аплодисменты, когда говорили, что вопреки политическим разногласиям надо способствовать сближению, а не разделению людей", — поделился Габриэль с Путиным впечатлениями о форуме.