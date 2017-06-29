Президент Вьетнама пригласил Путина посетить страну с ответным визитом

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг во время встречи. 29 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг во время встречи. 29 июня 2017

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг пригласил российского лидера Владимира Путина посетить страну с ответным официальным визитом, приглашение было принято, говорится в заявлении лидеров стран по итогам переговоров.

"Переговоры Путина и Чан Дай Куанга прошли в традиционной для двух государств атмосфере дружбы и взаимопонимания. Стороны выразили единое мнение о том, что официальный визит президента Вьетнама в РФ придаст существенный импульс дальнейшему развитию российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства",- говорится в документе.

"Президент Вьетнама выразил признательность за теплый прием, оказанный ему и членам вьетнамской делегации в России, и пригласил президента РФ посетить Вьетнам с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято",- отмечается в заявлении.