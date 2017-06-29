Песков не стал комментировать "список уступок" Трампа для встречи с Путиным

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Кремль не комментирует газетную информацию о том, что президент США Дональд Трамп запросил список уступок, которые он может использовать на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что Трамп якобы просил своих советников подготовить список возможных уступок для предстоящих переговоров с Путиным.

"По-прежнему я не хотел бы комментировать какую-то газетную информацию. Потому что, скажем так, крохи достоверной информации, они просто погибают под огромным количеством дезинформации, которая публикуется сейчас", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о возможности проработки подобных уступок со стороны России.