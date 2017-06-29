Путин уверен в успехе переговоров с главой Туркмении

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летием, выразив уверенность, что предстоящие переговоры в Ашхабаде будут способствовать расширению взаимодействия стран в различных сферах, сообщается на сайте Кремля.

"Сердечно поздравляю Вас с 60-летием. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством Туркменистан уверенно движется по пути социально-экономического развития, проводит конструктивный, миролюбивый внешнеполитический курс… Уверен, что наши предстоящие переговоры в Ашхабаде будут способствовать дальнейшему расширению российско-туркменистанского взаимодействия по двусторонней, региональной и международной повестке дня", — говорится в телеграмме.

Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Гурбангулы Бердымухамедов родился 29 июня 1957 года. Впервые президентом Туркменистана был избран в феврале 2007 года. В феврале 2012 года был переизбран на второй, а в феврале 2017 года на третий президентский срок. Бердымухамедов дипломированный медик, имеет ученую степень доктора медицинских наук и доктора экономических наук, является автором ряда научных книг и литературных произведений. Увлекается верховой ездой, автомобильным и велосипедным спортом.