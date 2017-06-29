Рябков пообещал продолжить диалог с заместителем госсекретаря США

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Диалог РФ и США на уровне заместителей внешнеполитических ведомств не прерывался, а был отложен в силу обстоятельств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на "Примаковских чтениях" в Москве.

"Что касается мини-диалога, то мы его не прерывали, мы его отложили в силу обстоятельств. Нам не хватило немножко времени, чтобы получить некие соображения американской стороны для обсуждения момента, когда этот диалог должен был состояться", — сказал Рябков.

"Кроме того, 20 июня, за три дня до диалога, который намечался в Петербурге, нынешняя администрация США уже существенно расширила санкционные списки. Сейчас около 400 российских организаций находятся под американскими санкциями, количество российских граждан под санкциями приближается к двум сотням, это много. И на таком фоне при массированном расширении санкций, под надуманным предлогом было сложно проводить мероприятие, но мы продолжим", — добавил Рябков.