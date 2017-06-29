Россия готовит ответ на блокировку своей дипсобственности в США

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Россия прорабатывает ответные меры на блокировку российской дипломатической собственности в США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

По словам Захаровой, "лучше всего незамедлительно вернуть нашу собственность", иначе за Россией "остается право на зеркальный ответ в отношении американского имущества в России".

"Ответные меры находятся в стадии разработки", — сказала Захарова.