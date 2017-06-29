Россия стремится удержать США от необратимых решений, заявил Косачев

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Москва предпринимает все возможные усилия для того, чтобы сохранить диалог с Вашингтоном и удержать США от принятия ошибочных и необратимых решений, заявил в четверг глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Мы со своей стороны продолжаем делать все, чтобы пробить стену непонимания, пробить путь до Вашингтона, сохранить наш диалог, который, безусловно, является одним из важнейших элементов современной повестки дня международных отношений и вновь попытаться удержать американцев от ошибочных и, может быть, необратимых решений", — сказал Косачев в рамках "Примаковских чтений" в Москве.

Дипломат с сожалением отметил, что на сегодняшний день выполнить эту задачу пока не удаётся. "По моему глубокому убеждению, дело не в фамилии человека, который занимает позицию президента США. Наши проблемы начались не при Трампе, как известно", — констатировал Косачев.