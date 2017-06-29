В МИД заявили о необходимости поиска путей улучшения отношений с США

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Москва должна искать пути движения вперед в отношениях с США, несмотря на совокупность обстоятельств, которые этому препятствуют, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нам нужно смотреть на вопросы российско-американских отношений "по-примаковски". Говоря проще, и приземленнее, видеть, что стакан все же наполовину полон, а не наполовину пуст — и искать пути движения вперед, несмотря на совершенно уникальную совокупность обстоятельств, которые этому мешают", — сказал Рябков в рамках мероприятия "Примаковские чтения" в Москве.