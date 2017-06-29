ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Россия и Китай подпишут и опубликуют два совместных заявления в ходе предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, которые будут касаться двусторонних отношений и позиции двух стран по международным вопросам, заявил в четверг помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай.

"Во время визита стороны подпишут более десяти межведомственных и межправительственных соглашений. Самыми важным политическим итогом станут два совместных заявления, которые подпишут и опубликуют лидеры двух стран", — сказал на спецбрифинге Ли Хуэйлай.

Как пояснил китайский дипломат, первое соглашение будет касаться двусторонних связей, представляя из себя план развития китайско-российских отношений и сотрудничества в различных сферах.

По его словам, второе заявление будет касаться международных вопросов, в нем Россия и Китай обозначат общую позицию по важным региональным и международным проблемам.

Визит Си Цзиньпина в Россию состоится 3-4 июля.