Зюганов представил Путину проект КПРФ по выводу страны из кризиса

Владимир Путин и Геннадий Зюганов во время встречи 28 июня 2017

Владимир Путин и Геннадий Зюганов во время встречи 28 июня 2017

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов представил президенту РФ Владимиру Путину проект партии по выводу страны из кризиса со всеми документами.

"У нас завершился съезд. На съезде избрана новая команда, довольно сильная, молодая, современная. Подготовлена реальная программа по выводу страны из кризиса. Я хотел ее представить, принёс документы, наши проекты законов", — сказал Зюганов на встрече с президентом.

"Считаю, что возможно расширить наполнение бюджета существенно. У нас подготовлен современный закон образования для всех", — добавил лидер коммунистов.

Зюганов считает, что можно сосредоточить усилия на реализации программы поддержки детства, которую также подготовили коммунисты.

Лидер КПРФ также рассказал о "лучшей школе в стране". "Рядом, в Совхозе Ленина, школа будущего. Мы на неё затратили не взяв ни копейки у государства 1,5 миллиарда рублей", — сказал Зюганов, добавив, что ещё построен детский сад и детский парк по мотивам сказок поэта Александра Пушкина.

"Приглашаем вас провести президиум госсовета или Госсовет", — сказал лидер КПРФ.

"За мёд вам спасибо", — ответил Путин, имея в виду мёд с пасеки Зюганова. Лидер коммунистов рассказал также о хороших показателях производства совхоза Ленина.