Россия довольна конструктивным диалогом с Германией, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017

КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Москва удовлетворена, что несмотря на сохраняющиеся разногласия, диалог с Берлином остается конструктивным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы удовлетворены тем, что, несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду серьезных международных проблем, российско-германский диалог в целом носит конструктивный характер, поддерживаются регулярные политические контакты, в том числе на высшем уровне, восстанавливаются двусторонние форматы взаимодействия, которые ранее были заморожены, но не по российском инициативе, между прочим", — сказал он на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

По словам Лаврова, у Москвы и Берлина общее мнение, которое заключается в том, что в условиях не самой простой ситуации в Европе, усилия по линии общественной дипломатии, прямые контакты между людьми всемерно способствуют укреплению доверия и взаимопонимания между двумя странами и их народами.