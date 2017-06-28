Глава МИД ФРГ: Берлин настроен открыть новую главу в отношениях с Москвой

КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Берлин настроен на то, чтобы открыть новую главу в отношениях с Москвой, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль на российско-германской Конференции городов-партнеров.

"Мы хотим открыть новую, позитивную главу в истории наших отношений", — сказал он. Он отметил, что отношения сторон определяются не только на государственном уровне, но и на гражданском уровне.

"Например, существует конфликт в Сирии и на Украине, у нас разный взгляд на это, однако мы видим дружбу между людьми, между обществом… У нас есть трудности с точки зрения политических взглядов, однако мы не должны отказываться от сотрудничества между обществами стран, потому что большинство трудностей на политическом направлении, но более важно установить более хорошие отношения на гражданском уровне", — заявил глава МИД ФРГ.

По его словам, Берлину и Москве необходимо понимание между народами двух стран.

"Только диалог может повысить уровень доверия между странами, нам нужно больше доверия на уровне муниципальных властей, предприятий", — отметил Зигмар Габриэль.