Лавров: Москва будет выстраивать отношения с Берлином с учетом равноправия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на XIV Конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. 28 июня 2017

КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Россия будет неизменно выстраивать отношения с ФРГ на основе учета взаимных интересов и равноправия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на российско-германской Конференции городов-партнеров.

"Мы неизменно стремимся, стремились и будем стремиться выстраивать отношения с Германией на основе равноправия и учета интересов друг друга.", — сказал он.

По словам Лаврова, история показывает, что отход от этих принципов наносит серьезный ущерб "как нашим странам, так и поступательному развитию европейского континента в целом".