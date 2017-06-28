ЦИК планирует провести международную конференцию о трендах в сфере выборов

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российский Центризбирком выступил инициатором проведения в Москве международной конференции, посвященной современным электоральным трендам в условиях многополярного мира, ее планируют провести в этом году в двадцатых числах сентября, вскоре после единого дня голосования, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

Представители российского Центризбиркома, в том числе Лихачев, в эти дни находятся в Казахстане, они осуществляли наблюдение за ходом выборов в сенат (верхнюю палату) парламента страны, которые состоялись в среду, 28 июня.

Лихачев отметил, что всего в международном наблюдении за выборами в Казахстане принимали участие представители 23 стран; российская делегация на этих выборах, по его словам, оказалась одной из самых представительных. В рамках подготовки к выборам в сенат и в процессе голосования политическая площадка СНГ, как полагает Лихачев, "приобрела новый, консолидированный опыт международного наблюдения".

"Представители разных делегаций обменивались опытом, взглядами, подходами. Причем в этих дискуссиях принимали участие и представители Украины, и представители Грузии… Наша делегация к сегодняшнему дню провела встречи с более чем 12 государствами постсоветского пространства, работа еще продолжается, мы говорим о сотрудничестве в рамках развития электоральной дипломатии", — рассказал представитель российского Центризбиркома.

Все участники дискуссий соглашаются с важностью этого направления и недопустимостью его политизации, уточнил он. Лихачев добавил, что коллеги из разных стран СНГ очень активно интересовались теми законодательными и технологическими новшествами, которые разработаны и сегодня внедряются на выборах в России, в частности, будут апробированы на выборах в единый день голосования 10 сентября.

Кроме того, обсуждались и вопросы многостороннего взаимодействия организаторов выборов разных стран.

"По инициативе председателя ЦИК Эллы Памфиловой будет проводиться международная конференция, ее рабочее название – "Современные электоральные тренды в многополярном мире". Мы вели речь об участии. Все подтвердили важность и актуальность такого сбора, особенно в преддверии 15-летия конвенции СНГ о стандартах демократических выборов", — сообщил Лихачев.

На просьбу уточнить, где и когда ЦИК РФ планирует провести эту конференцию, собеседник агентства отметил: "в Москве, ориентируемся на 20-22 сентября". В рамках конференции появится возможность также обсудить и приобретенный в ходе единого дня голосования 10 сентября опыт, в том числе и проблемный опыт, отметил член ЦИК.