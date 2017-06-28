Совет Федерации подписал соглашение с Бахрейном о выдаче преступников

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду соглашение с Королевством Бахрейн о выдаче разыскиваемых за уголовные преступления лиц.

Документ был подписан в Москве 27 мая 2016 года в целях развития международно-правовой базы российско-бахрейнского сотрудничества по вопросам выдачи.

В соответствии с соглашением, стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стороне за преступления, влекущие выдачу.

Под такими преступлениями понимаются деяния, которые в соответствии с законодательством обеих сторон являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.

Соглашение определяет условия, при которых осуществляется выдача лиц, совершивших преступления, устанавливает требования к форме и содержанию запросов о выдаче и ответов на них, порядок исполнения запросов.